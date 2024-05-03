TEFE-TÜFE ORANI NİSAN 2024 | TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı arttı mı? TEFE-TÜFE oranı belli oldu mu?

TEFE-TÜFE oranı Nisan ayında yüzde kaç olduğu gündeme gelirken, TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı arttı mı, TEFE-TÜFE oranı belli oldu mu merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıklayacak. Kira artış oranı yüzde kaç zam yapılır ve TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı arttı mı gündeme geliyor. TEFE-TÜFE oranı Nisan 2024! TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı arttı mı? TEFE-TÜFE oranı belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

NİSAN 2024 TEFE-TÜFE ORANI AÇIKLANDI MI?

TÜİK, enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklamakta. Nisan ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da açıklanacaktır.

TEFE-TÜFE ORANI BELLİ OLDU MU?

3 Nisan Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri, TÜFE rakamlarının belirlenmesinde etkili oldu.

Mart ayında TÜFE'deki (2003=100) değişim, bir önceki aya göre %3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,50 olarak kaydedildi. Bu verilere göre, iş yeri kira artış oranı, on iki aylık TÜFE ortalamasına göre %57,50 olarak belirlendi.