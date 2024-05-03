NİSAN AYI ENFLASYON ORANI 2024! Nisan ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı açıklandı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları bekleniyor.Piyasalar, Nisan ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından hareketlenmesini bekliyor. Enflasyon rakamlarının belirlenmesi, ekonomik kararlar ve piyasa açısından önem taşıyor. Nisan ayı enflasyon oranı 2024! Nisan ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı açıklandı mı?

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu, her ayın 3'ünde enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Nisan ayı enflasyon rakamları da bugün saat 10.00'da açıklanacak. Bu rakamlar, ekonomik göstergelerin ve fiyat istikrarının değerlendirilmesi açısından büyük öneme sahip. Enflasyon verileri, tüketicilerin ve işletmelerin ekonomik kararlarını şekillendirmede kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle, enflasyon rakamlarının açıklanması ekonomi çevrelerince yakından takip ediliyor.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

2024 Nisan ayı anket sonuçlarına göre, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) tahminleri incelendiğinde, ortalamaya göre yüzde 36,36 olasılıkla enflasyonun yüzde 30,00 ile 33,99 aralığında, yüzde 38,96 olasılıkla yüzde 34,00 ile 37,99 aralığında ve yüzde 13,30 olasılıkla yüzde 38,00 ile 41,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.

Aynı anket döneminde, nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmede ise, katılımcıların yüzde 32,81'inin enflasyon beklentilerinin yüzde 30,00 ile 33,99 aralığında, yüzde 34,38'inin yüzde 34,00 ile 37,99 aralığında, ve yüzde 20,31'inin ise yüzde 38,00 ile 41,99 aralığında olduğu gözlemleniyor.