Memur 2024 Temmuz'da ne kadar zam alacak? Temmuz ayı memur ve emekli memur maaş zammı ne kadar? 4 aylık enflasyon yüzde kaç oldu?

Memur maaş zamları genellikle altı aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, temmuz ayında uygulanacak memur ve memur emeklisi maaş zam oranı da netleşti. Temmuz ayında memur maaşları ne kadar artacak? Detaylar haberimizdedir…

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18 artış gösterdi. Aynı dönemde bir önceki yılın Aralık ayına göre ise %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 artış yaşandı.

MEMUR 2024 TEMMUZ'DA NE KADAR ZAM ALACAK?

Nisan verileriyle birlikte dört aylık zam oranı netleşti. Buna göre, emeklilerin alacağı zam oranı dört aylık %18,72 olacakken, memur ve memur emeklisinin zammı ise %13,5 olarak belirlendi.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, memur ve memur emeklisi maaş zammı hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı alacaklar. İlk 6 ayı değerlendirirsek, yaklaşık %25 civarında bir enflasyon farkı oluşacağını düşünüyoruz. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yaklaşık %25 zam alacağını öngörüyoruz. Buna %5 refah payı eklenerek toplamda %30 oranında bir zam yapılacağını tahmin ediyorum.

Memur emeklilerine ise %20 oranında zam yapılacağını öngörüyoruz. Ancak memur maaşlarının değil, memur emeklilerinin maaşlarının SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranıyla eşitlenebileceğini düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla birlikte zamlar eşitlenebilir." Emekli ve memur zammı 2024 hesaplamaları gündemdeyken, Temmuz ayı için belirlenecek memur maaş zammı, toplu sözleşme ve 6 aylık enflasyon rakamlarıyla netlik kazanacak.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte dört aylık enflasyon farkı da belirginleşti. Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle %6,70 seviyesinde olan enflasyon, Şubat ayında %4,53'e, Mart ayında ise %3,16'ya düştü. Nisan ayında ise bu oran %3,18 olarak kaydedildi. Bu verilere göre dört aylık enflasyon %18,72 olarak gerçekleşti.