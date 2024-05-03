Emekli maaşına Temmuz'da ne kadar zam gelecek? (%) Emekliler ne kadar zam alacak?

Emekli maaşına Temmuz'da ne kadar zam gelecek? TÜİK nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece emeklileri ve memurları ilgilendiren 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Peki, Emekliler ne kadar zam alacak? Detaylar...

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM GELECEK?

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla memur ve emeklilerin maaş artışları için 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre nisan ayı itibarıyla SGK ve Bağ-Kur emeklilerin alacağı zam yüzde 18,72 olarak belirlendi.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayında enflasyon artışını aylık yüzde 3,18 olarak hesapladı. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4.53, mart ayı için yüzde 3.16, nisan ayı için de yüzde 3,18 enflasyon farkını almaya hak kazandı. Böylece nisan ayı itibarıyla emeklilerin alacağı zam yüzde 18,72 olarak hesaplandı.