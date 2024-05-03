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Nisan Ayında Tüketici Fiyatları Yüzde 5,02 Arttı

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Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre; tüketici fiyatları Nisan'da bir önceki aya göre yüzde yüzde 5,02 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 124,35 yükseldi.

(ANKARA)- Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre; tüketici fiyatları Nisan'da bir önceki aya göre yüzde yüzde 5,02 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 124,35 yükseldi.

ENAG, Nisam ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini bugün yayınladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık aylık bazda yüzde  yüzde 5,02 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 124,35 olarak hesapladı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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