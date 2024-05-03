Memurlar ne kadar zam alacak? (%) 4 aylık memur enflasyon farkı belli oldu mu, Temmuz'da memura ne kadar zam yapılacak?

Memurlar ne kadar zam alacak? TÜİK nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece emeklileri ve memurları ilgilendiren 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Peki, Memurlar ne kadar zam alacak? Temmuz'da memura ne kadar zam yapılacak merak ediliyordu. Detaylar haberimizde!

MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla memur ve emeklilerin maaş artışları için 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 13,56'lık zam almaya hak kazandı.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayında enflasyon artışını aylık yüzde 3,18 olarak hesapladı. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4.53, mart ayı için yüzde 3.16, nisan ayı için de yüzde 3,18 enflasyon farkını almaya hak kazandı. Böylece nisan ayı itibarıyla emeklilerin alacağı zam yüzde 18,72 olarak hesaplandı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI DA ALACAK

Memur ve memur emeklileri de nisan ayı itibarıyla yüzde 13,56 zam hakkı kazandı. Memur ve memur emeklileri yılın ilk 6 ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı da bulunuyor.