Mayıs ayı konut ve iş yeri kira artış oranı açıklandı mı? TEFE-TÜFE kira oranı yüzde kaç olur?

Kiracılar konutlarda kira artış sınırlamasını merak ediyor. Nisan ayında TÜFE-TEFE enflasyon oranları neydi? Mayıs ayı için kira zam oranı ne zaman açıklanacak? soruları araştırılıyor. TÜİK, her ay TEFE ve TÜFE rakamlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Mart ayına ilişkin rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) değişim Mart 2024'te bir önceki aya göre %3,16 olarak kaydedilmişti. Mayıs ayı konut ve iş yeri kira artış oranı açıklandı mı?

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Nisan ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından duyurulmasıyla birlikte kira artış oranları da netlik kazanacak. Enflasyon rakamları, 3 Mayıs Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak. Aynı tarih ve saatte kira zam oranı da belirlenecek.

Konutlarda kira zam sınırı, Temmuz ayına kadar yüzde 25 olarak korunacak. Bu doğrultuda, Mayıs ayında da konutlarda en fazla yüzde 25 oranında zam yapılması mümkün olacak.

NİSAN AYI KİRA ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

3 Nisan Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri, TÜFE rakamlarının belirlenmesinde etkili oldu.

Mart ayında TÜFE'deki (2003=100) değişim, bir önceki aya göre %3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,50 olarak kaydedildi. Bu verilere göre, iş yeri kira artış oranı, on iki aylık TÜFE ortalamasına göre %57,50 olarak belirlendi.