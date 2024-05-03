Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu mu? Zam oranı ne olacak?

TÜİK nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece emeklileri ve memurları ilgilendiren 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 18,72'lik enflasyon farkını elde ederken memur ve memur emeklileri de yüzde 13,56'lık zam hakkını elde etti. Peki, Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu mu? Zam oranı ne olacak?

MEMUR VE EMEKLİLERİN ENFLASYON ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayında enflasyon artışını aylık yüzde 3,18 olarak hesapladı. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4.53, mart ayı için yüzde 3.16, nisan ayı için de yüzde 3,18 enflasyon farkını almaya hak kazandı. Böylece nisan ayı itibarıyla emeklilerin alacağı zam yüzde 18,72 olarak hesaplandı.

MEMURLARIN ZAM ORANI NE OLDU?

Memur ve memur emeklileri de nisan ayı itibarıyla yüzde 13,56 zam hakkı kazandı. Memur ve memur emeklileri yılın ilk 6 ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı.6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı da bulunuyor.