4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU? 2024 emekli zammı ne kadar olacak?

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanması, binlerce çalışan memur ve emeklinin dikkatini 4 aylık enflasyon farkına çevirdi. Ocak, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan bu fark, memur ve emekli zammında belirleyici bir rol oynayacak. Bu nedenle, 4 aylık enflasyon farkının güncel durumu büyük bir merak konusu haline geldi. 2024 memur ve emekli maaşı zammı için şimdiden tahminler yapılmaya başlandı. 4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU? 2024 emekli zammı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Nisan ayı enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 3,18 olarak duyuruldu. Bu verilere göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan enflasyon farkı hesaplanmış oldu. Emekliler, ocak için yüzde 6,70, şubat için yüzde 4,53, mart için yüzde 3,16 ve nisan için yüzde 3,18 oranında enflasyon farkını hak etti.

Bu durumda, memur ve emeklilerin maaşlarındaki artışı belirleyen 4 aylık enflasyon farkı yüzde 18,72 olarak hesaplanmış oldu.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. 4 aylık enflasyon yüzde 18,72 olarak gerçekleşti. Böylece nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,72 oldu.