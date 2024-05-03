NİSAN ENFLASYON ARTTI MI 2024? TÜİK Nisan 2024 enflasyon ne kadar? Enflasyon Nisan ayı yüzde kaç, ne kadar arttı?

TÜİK Nisan 2024 enflasyon ne kadar ve enflasyon Nisan ayı yüzde kaç, ne kadar arttığı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK Nisan 2024 enflasyon ne kadar ve Enflasyon Nisan ayı yüzde kaç, ne kadar arttığı araştırılıyor. TÜİK Nisan 2024 enflasyon ne kadar? Enflasyon Nisan ayı yüzde kaç, ne kadar arttı? Detaylar haberimizdedir…

TÜİK NİSAN 2024 ENFLASYON NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon nisan ayında yüzde 3,18 arttı, yıllık bazda ise yüzde 69,80 oldu.

TÜİK ENFLASYON ORANI

TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatı endeksindeki (TÜFE) değişim 2024 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %103,86 ile eğitim oldu.

NİSANIN ZAM ŞAMPİYONU ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,03 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,58, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,57 olarak gerçekleşti.