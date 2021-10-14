Çoruh nehrine düşen kediyi AFAD ekipleri kurtardı - Haberler
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Çoruh nehrine düşen kediyi AFAD ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çoruh nehrine düşen kediyi AFAD ekipleri kurtardı

Artvin'de Çoruh nehrine düşen kedi için 9 kişilik AFAD kurtarma ekibi seferber oldu.

ARTVİN (İHA) - Artvin'de Çoruh nehrine düşen kedi için 9 kişilik Afad kurtarma ekibi seferber oldu.

İl merkezi Çayağzı Mahallesi eski Köprübaşı mevkiinde Çoruh nehrine düşen kedinin sesi duyan vatandaşlar AFAD ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kediyi nehirden çıkartmak için çalışma başlattı. Bölgede kaya temizleme işi yapan endüstriyel dağcılardan yardım isteyen AFAD ekipleri, 4 kişilik dağcı ve 5 kişilik AFAD ekibi eşliğinde kurtarma operasyonu başlattı.

Halat ve ip yardımıyla Çoruh nehrine inen ekipler, yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan kediyi kurtarmayı başardı. Oldukça korkmuş ve ıslanmış olan kedi, Belediye veteriner hekimlerine tedavisi yapılması için teslim edildi. - ARTVİN

Çoruh nehrine düşen kediyi AFAD ekipleri kurtardı

Çoruh nehrine düşen kediyi AFAD ekipleri kurtardı

Çoruh nehrine düşen kediyi AFAD ekipleri kurtardı

Çoruh nehrine düşen kediyi AFAD ekipleri kurtardı

Çoruh nehrine düşen kediyi AFAD ekipleri kurtardı

Çoruh nehrine düşen kediyi AFAD ekipleri kurtardı

Çoruh nehrine düşen kediyi AFAD ekipleri kurtardı

Çoruh nehrine düşen kediyi AFAD ekipleri kurtardı

Çoruh nehrine düşen kediyi AFAD ekipleri kurtardı

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