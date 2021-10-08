CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca (TSSF) gerçekleştirilen organizasyonda bugün, sabit ağırlık paletsiz (CNF) disiplininde Hırvatistan'dan Petar Klovar, 92 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca (TSSF) gerçekleştirilen organizasyonda bugün, sabit ağırlık paletsiz (CNF) disiplininde Hırvatistan'dan Petar Klovar, 92 metreye dalarak dünya rekoru kırdı. Kadınlarda İtalya'dan Alessia Zecchini ise 69 metrelik dalışıyla dünya şampiyonu oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında devam eden Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın üçüncü gününde, sabit ağırlık paletsiz (CNF) disiplininde 42 sporcu mücadele etti.

Erkeklerde Hırvatistan'dan Petar Klovar, 92 metre dalışıyla birinci oldu. Fransa'dan Abdelatif Alouach 85 metreyle ikinci ve Slovenya'dan Samo Jeranko da 82 metreyle üçüncü sırada yer aldı. 92 metre hedef mesafesine dünya rekoru deneyen Rus sporcu Alexey Molchanov, dalışta çıkışa yaklaştığı sırada sığ su bayılması yaşadı ve yarışı tamamlayamadı.

Kadınlarda İtalya'dan Alessia Zecchini 69 metrelik başarılı dalışıyla dünya şampiyonu oldu. Ukrayna'dan Nataliia Zharkova 67 metreyle ikinci, Hırvatistan'dan Mirela Kardasevic ve Macaristan'dan Fatima Korok, 63 metreyle üçüncü oldu.

Master erkeklerde Almanya'dan Jens Stoetzner 65 metreyle birinci olarak yeni dünya rekoruna imza attı. Hollanda'dan Pete Botman 63 metreyle ikinci ve Danimarka'dan Jesper Stechmann 59 metreyle üçüncü oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreniyle derece alan sporculara madalyaları verildi.

Törene, CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin katıldı.

Şampiyona, yarın yapılacak çift paletli sabit ağırlık (CWT-BF) disiplininde dalışlarla sona erecek.

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
Hollanda medyası Türk SİHA'larının yeni müşterisini yazdı: Sıradaki ülke Litvanya

Hollanda medyası Türk SİHA'larının yeni müşterisini yazdı: Sıradaki ülke Litvanya

 Son dakika haberi | Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

Son dakika haberi | Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Namaz Vakitleri İrem Derici Amelia Hamlin Seren Serengil
Spor Stefan Kuntz Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Murat Kurum Sergen Yalçın Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 23:09:52. #1.11#