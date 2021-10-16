BEYOĞLU'NDA ALINMADIĞI TAKSİNİN ÜSTÜNE ÇIKARAK TEPKİ GÖSTERDİ - Haberler
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BEYOĞLU'NDA ALINMADIĞI TAKSİNİN ÜSTÜNE ÇIKARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'NDA ALINMADIĞI TAKSİNİN ÜSTÜNE ÇIKARAK TEPKİ GÖSTERDİHaber: Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda bir kişi, kendisini almayan şoföre kızarak, taksinin ilerlemesini engellemek için yolunu kesip, kaputuna çıktı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'NDA ALINMADIĞI TAKSİNİN ÜSTÜNE ÇIKARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Haber : Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, ( Dha ) BEYOĞLU'nda bir kişi, kendisini almayan şoföre kızarak, taksinin ilerlemesini engellemek için yolunu kesip, kaputuna çıktı. Şoförün aracı hareket ettirmesine aldırmayan kişiyi çevredekiler uzaklaştırdı.

Olay, geçen perşembe akşam saatlerinde Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, yol üzerinde durdurduğu taksiye binmek istedi. Taksi şoförü, yolcuyu almayınca aralarında tartışma başladı. Taksicinin yoluna devam etmeye kalkmasıyla kişi, önünü kestiği taksinin kaput kısmına yattı. Yolun açılması için çalınan kornalara aldırış etmeyen kişi, dakikalar sonra çevredekilerin çabalarıyla aracın üzerinden indirildi. Bu sırada çevredekilerin kenara çekmeye çalıştığı kişi, taksiye tekme de attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU'NDA ALINMADIĞI TAKSİNİN ÜSTÜNE ÇIKARAK TEPKİ GÖSTERDİ

BEYOĞLU'NDA ALINMADIĞI TAKSİNİN ÜSTÜNE ÇIKARAK TEPKİ GÖSTERDİ

BEYOĞLU'NDA ALINMADIĞI TAKSİNİN ÜSTÜNE ÇIKARAK TEPKİ GÖSTERDİ

BEYOĞLU'NDA ALINMADIĞI TAKSİNİN ÜSTÜNE ÇIKARAK TEPKİ GÖSTERDİ
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Haber: BEYOĞLU'NDA ALINMADIĞI TAKSİNİN ÜSTÜNE ÇIKARAK TEPKİ GÖSTERDİ - Haberler
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