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Beyoğlu'nda Çıkan Yangında 5 Kişi Kurtarıldı

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Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın çatı katında başlayan yangın, büyüyerek bitişikteki binaya sıçradı. Binalardan alevler yükselirken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi kurtardı. Bir vatandaşın içerideki kedisini de unutmayarak dışarı çıkardığı görüldü.

Olay, Beyoğlu Tarlabaşı Bülbül Mahallesi Hava Hoş Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, bina alev alev yanmaya başladı. Yangının büyümesinin ardından alevler bitişikteki 4 katlı binaya sıçradı. İki binadan alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanlar olurken, vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

2'si çocuk 5 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı, kedisini unutmadı

İtfaiye ekipleri, binalarda mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi itfaiye merdiveniyle dışarı çıkardı. Kedisini de almayı unutmayan bir kişi, kedisiyle birlikte itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi. Kurtarılan vatandaşlara ambulansta müdahale edildi. Söndürme çalışması sırasında binadan kopan parçalar ve taşlar hortumun üzerine düşünce, patlayan hortumdan havaya su fışkırdı. Bunun üzerine itfaiye erleri suyu kesti. Yoğun süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Beyoğlu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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