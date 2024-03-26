Beyoğlu Taksim'de Dilencilik Yapan Şahıs Yakalandı
Beyoğlu Taksim'de, "İzmit'te evim yandı" diyerek dilencilik yapan şahıs, yaklaşık 1 sene sonra tekrar aynı noktada dilenirken yakalandı. Yakalanan şahsın dilendiği 880 TL'yi çorabına sakladığı anlar kameralara yansıdı.
Beyoğlu Taksim'de yaklaşık 1 sene önce İzmit'te yaşadığı evinin yandığını iddia edip duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para isteyen H.H.E (73), aynı yerde tekrar dilenirken yakalandı. Beyoğlu Emniyet ve Zabıta Müdürlükleri tarafından kurulan mobil huzur ekiplerince tespit edilen H.H.E.'nin üst araması sonucu çorabının içinden 880 TL para bulundu. Şahsın dilendiği paraları çorabına gizlediği anlar kameralara anbean yansıdı. Yakalanan dilenci Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürülerek Kabahatler Kanunu gereğince 977 TL para cezası yazıldı. - İSTANBUL