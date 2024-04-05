Beyoğlu'nda yangın mı çıktı? Yangın neden çıktı, kontrol altına alındı mı?

Beyoğlu Talatdere Büyük Kırlangıç Sokak'ta bitişik iki binada yangın çıktı. İki binadan alevler yükselirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Peki, Beyoğlu'nda yangın mı çıktı? Yangın neden çıktı?

BEYOĞLU'NDA YANGIN MI ÇIKTI?

Beyoğlu Talatdere Büyük Kırlangıç Sokak'ta bitişik iki binada yangın çıktı.

BEYOĞLU'NDA YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Yangının neden çıktığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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