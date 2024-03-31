Beyoğlu'nda sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı
Beyoğlu'nda sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda okullarda sayımı tamamlanan oylar, bez torba içinde araçlarla Beyoğlu Spor Kompleksi'ne taşınmaya başlandı.
Beyoğlu'nda okullarda sayılan oylar torbalara konularak araçlarla İBB Beyoğlu Spor Kompleksi içinde bulunan İlçe Seçim Kurulu'na getirilmeye başlandı. Oylar, araçlarla polis eşliğinde getirilirken çevrede de geniş güvenlik önlemi aldıkları görüldü.
Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, bez torbaların içine koyulan oyları Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti.