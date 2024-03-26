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Beyoğlu'nda Bir Kişi Araçların Lastiklerini Patlattı

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Beyoğlu'nda bir kişi, eline aldığı bıçakla yabancı uyruklu birisine ait olan park halindeki aracın lastiklerini patlattı. Şahsın devamında ise diğer sokaklardaki araçların lastiklerini de aynı yöntemle patlattığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, önceki gün saat 03.10 sıralarında Beyoğlu Piyelapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde sokağa gelen bir kişi, elindeki bıçakla henüz bilinmeyen nedenle bir aracın lastiklerini patlattı. Sabah aracının yanına gittiğinde lastiklerin sönük olduğunu fark eden yabancı uyruklu kişi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Sonrasında ise diğer sokaklarda bulunan araçların da lastiklerini patlattığı anlaşılan şahsın, elini kolunu sallayarak araçların yanından uzaklaştığı görüldü. Yaşananlar sokakta bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yabancı uyruklu şahsın olayla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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