15'İNCİ GÖKOVA BİSİKLET TURU BAŞLADI

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA Bisiklet Derneği'nin düzenlediği 15'inci Gökova Bisiklet Turu başladı. 5 gün sürecek festivalde 200 bisiklet tutkunu belirlenen noktalarda kamp yapacak, 250 kilometrelik tur Bodrum'da tamamlanacak.

Muğla Bisiklet Derneği'nin bu yıl 15'incisi düzenlediği Gökova Bisiklet Turu, renkli görüntülerle başladı. Türkiye'nin birçok ilinden gelen 200 katılımcı, festivalden 1 gün önce Bodrum Gümbet'te kamp yaptı. Sabahın erken saatlerinde toplanan bisiklet tutkunları, Bodrum Antik Tiyatro önünde hatıra fotoğrafı çektirdi, 'Arabadan İn, Bisiklete Bin' diyerek slogan attı. Hazırlıklarını tamamlayan katılımcılar, 250 kilometrelik tur için pedal çevirdi. 5 gün sürecek festivalde 200 bisikletli belirlenen noktalarda kamp da yapacak. Bodrum'dan Datça'ya, sahil bandını takip edip rota oluşturan bisikletliler, festivalin 5'inci gününde feribotla tekrar Bodrum'a dönüp 250 kilometrelik turu tamamlamış olacak.

'KÖRFEZİ DOLAŞACAĞIZ'

Muğla Bisiklet Derneği yönetim kurulu üyesi Ahmet Cukka, "Bodrum'dan katılıyorum, 15'inci Gökova Bisiklet Turu'na bugün start veriyoruz. Bu sene Gökova Körfezi'ni Bodrum'dan başlayarak yine ilçede bitecek şekilde bütün körfezi ve koyları dolaşarak aynı zamanda yangın bölgelerini geçerek turu tamamlayacağız. Bugün rotamız; Çökertme. Akşam Çökertme'de kalacağız. Sonraki gün, Akbük'te kalacağız. Ertesi gün Çubucak Orman Kampı'nda en son da Datça'da kalıp tekrar buraya döneceğiz. 4 gece kamp atacağız, turumuz 5 gün sürecek. Türkiye'nin 81 ilinden farklı farklı yerlerden katılımcı var. Hatta yurt dışından 3 katılımcı var. Toplamda 200 kişiyiz. 250 kilometre olacak parkur, günde ortalama 50 kilometrelik rotalar şeklinde tasarlandı. Normal şartlarda Gökova Bisiklet Tur'u mayıs ayında yapılırdı. Bu yıl pandemi nedeniyle ekim ayına ertelendi" dedi.

'OĞLUMLA KATILIYORUZ'

Muğla'dan tura oğluyla katıldığını söyleyen Ergin Aykın ise, "Aktif bisiklet binicisiyim. Bu sene oğlumla beraber katıldık. Hava koşullarına göre devam edeceğiz. Bu tura ilk defa katılıyoruz. Çok heyecanlıyız, hemen gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Eskişehir'den katılan Rehime Çelen de, "Eskişehir'den organizasyona katılıyorum. Gökova Bisiklet Festivali'ne ilk kez katılıyorum. Çok heyecanlıyım. Elektrikli bisiklet aldıktan sonra katılma cesareti gösteriyorum" ifadesini kullandı.