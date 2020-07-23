Güvenlik nedeniyle 4 yılı aşkındır kapalı olan cadde trafiğe açıldı Güvenlik nedeniyle 4 yılı aşkındır kapalı olan cadde trafiğe açıldı Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, güvenlik nedeni ile yaklaşık 4 yıl önce trafiğe kapatılan valilik binası yanındaki İnanoğlu Caddesi Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla yeniden trafiğe açıldı.

Güvenlik nedeniyle 4 yılı aşkındır kapalı olan cadde trafiğe açıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, güvenlik nedeni ile yaklaşık 4 yıl önce trafiğe kapatılan valilik binası yanındaki İnanoğlu Caddesi Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla yeniden trafiğe açıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semti ile valiliği birleştiren İnanoğlu Caddesi 4 yıl sonra trafiğe tek yönlü olarak açıldı. Birçok esnafın yol kapandığından dolayı iş yapmamasına neden olan Yaşar Kemal Caddesi geçtiğimiz ay açılmıştı. Yapılan çalışmaların arından bu kez de İnanoğlu Caddesi tek yönlü olarak Vali Münir Karaloğlu talimatıyla açıldı. Çevre düzenlemesi yapılan yol, temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı Kendal Okutucu, "Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu'nun talimatıyla 4 yıldan bu yana kapalı olan İnanoğlu Caddesini tek şerit olarak trafiğe açmış bulunuyoruz. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle" dedi.

Kaynak: İHA