Güneysınır Belediyesi Meslek Atölyesi'ne destek

Güneysınır Belediyesi tarafından ilçeye kurulacak "Güneysınır Belediyesi Meslek Edindirme Atölyesi" projesi Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edildi.

Güneysınır Belediyesi tarafından ilçeye kurulacak "Güneysınır Belediyesi Meslek Edindirme Atölyesi" projesi Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edildi.

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, yaptığı yazılı açıklamada, projenin KOP tarafından da 500 bin liralık destek sağlanarak yaklaşık 1,5 milyon lira yatırım maliyeti ile faaliyete geçireceğini belirtti.

KOP idaresi Başkanı Halil İbrahim Tongur ile protokol imzaladıklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Güneysınır'ın ihtiyaçlarına uygun, vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacak projelerin hayata geçirilmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Seçim zamanı Güneysınırlı hemşehrilerimize rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlarımıza iş ve ekmek kapısı olacak istihdam sağlayacak projelerin ilçemizde hayata geçirilmesi konusunun birinci önceliğimiz olacağı sözünü vermiştik. Bu kapsamda Mevlana Mahallemizde 900 metrekare kapalı alana sahip yaklaşık 100-150 kişinin istihdam edilebileceği tekstil atölyesi kurmaya başladık. Tekstil atölyesi projemize entegre olarak KOP idaresine sunduğumuz Güneysınır Belediyesi Meslek Atölyesi konulu projemiz de kabul edildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat