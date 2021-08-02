Güney Kore, Kuzey ile iletişim kanallarının yeniden kurulmasını başlangıç noktası olarak görüyor
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Güney Kore, Kuzey ile iletişim kanallarının yeniden kurulmasını başlangıç noktası olarak görüyor

Güney Kore, Kuzey ile iletişim kanallarının yeniden kurulmasını başlangıç noktası olarak görüyor
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Güney Kore'nin Kuzey ile iletişim kanallarının yeniden kurulmasını, Koreler arasındaki bağların onarılması için başlangıç noktası olarak gördüğü bildirildi.

Güney Kore'nin Kuzey ile iletişim kanallarının yeniden kurulmasını, Koreler arasındaki bağların onarılması için başlangıç noktası olarak gördüğü bildirildi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı sözcülerinden Lee Jong-joo, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un, ABD ile Güney Kore'nin düzenleyeceği yıllık ortak askeri tatbikatın, Koreler arasında iyi ilişki kurma umudunu baltalayacağına yönelik uyarısının ardından açıklama yaptı.

Lee, Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile iletişim kanallarının yeniden kurulmasını, Koreler arasında uzun süredir kopuk olan bağların onarılması için başlangıç noktası olarak gördüğünü belirtti.

Sözcü Lee, Seul yönetiminin Kuzey Kore ile görüşmelerin sürmesini sürekli olarak isteyeceğini ancak bunun aceleye getirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı da tatbikatın net tarihi, genişliği ve diğer detayların henüz belirlenmediğini ve bunların Güney Koreli ve ABD'li yetkililer tarafından belirlenmesi gereken konular olduğunu açıkladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Boo Seung-Chan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) son durumunun, Kuzey Kore'nin nükleer hırsının kontrol altına alınmasına yönelik çabaların ve Güney Kore ile ABD'nin askeri hazırlığına dair konuların gözden geçirildiğini söyledi.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi, tatbikatın gerilimi artırabileceği konusunda uyarmıştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, dün yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile Güney Kore'nin düzenleyeceği ortak yıllık askeri tatbikatın, Güney ile Kuzey Kore arasında iyi ilişki kurma umudunu baltalayacağı uyarısında bulunmuştu.

Tatbikatın planlandığı gibi sürdürüleceğine dair hoş olmayan haberler aldığını belirten Kim, eylülde düzenlenmesi planlanan tatbikatın Koreler arasındaki gerilimi yeniden artırabileceğini vurgulamıştı.

Kim, "Hükümetimiz ve ordumuz, Güney Kore'nin saldırgan bir savaş tatbikatı mı düzenlediğini yoksa cesur bir karar mı verdiğini yakından takip edecek." demişti.

"Kuzey Kore'nin yorumlarına karşılık, doğrudan yanıtımız yok"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 16 Mart'ta, ABD'nin Güney Kore ile yaptığı ortak tatbikatı sert bir dille eleştiren Kim Yo-jong'a verecek bir yanıtları olmadığını ve bölgedeki ortaklarıyla çalışmayı sürdüreceklerini söylemişti.

Kim Yo-jong'un, Güney Kore ve ortak askeri tatbikat düzenlediği ABD'ye daha ileri provokasyonlardan kaçınmaları uyarısında bulunduğunun anımsatılması üzerine Psaki, "Kuzey Kore'nin yorumlarına karşılık, doğrudan bir yorumumuz ya da yanıtımız yok." demişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore'nin gelecek ay birlikte yapması beklenen tatbikatlar öncesinde, askeri kapasitenin güçlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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