GÜNDEM / 4 Şubat 2020

04.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul edecek.

Erdoğan, Akredite Büyükelçiler Güven Mektubu Töreni ile AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.30/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP, HDP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığı ile Harvard Üniversitesi iş birliğinde Limak Vakfının desteğiyle hayata geçirilen "Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Alanında Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Programı'nın Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 14 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Girişimi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına rejim güçlerinin saldırısına ilişkin gelişmeler ve şehitler için düzenlenecek cenaze törenleri takip ediliyor.

(Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinden Ankara'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulanların durumuyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar takip ediliyor.

(Elazığ/Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/20.30) (Fotoğraflı)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşılaşacak.

(Moskova/20.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 14. ve son haftasında C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Karadağ'ın Mornar Bar takımını konuk edecek.

D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda Fransa'nın JDA Dijon takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/20.30/Dijon/22.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası Top 16 Turu'nun 5. haftasında E Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımıyla karşılaşacak.

(Trento/22.00)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank-Spor Toto, Arhavi Voleybol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Sorgun Belediyespor ve Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankası maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/Artvin/14.00/Bursa/Tokat/18.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanşında Türk Hava Yolları, Romanya'nın CSM Lugoj takımını konuk edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Mardin Büyükşehir Başakspor ile Yenimahalle Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Mardin/16.00)

ÖZEL HABER

1- Milyonlarca dezavantajlı vatandaşa devletin "şefkat eli" uzandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım programları ile 2019'da büyük bölümü iş gücü piyasası dışında kalan engelli ve yaşlıların oluşturduğu 3 milyon 282 bin ihtiyaç sahibi haneye ulaştı

Bu dönemde 1 milyon 510 bin 293 vatandaşa toplam 10 milyar 191 milyon 85 bin lira 65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımında bulunuldu

Muhtaç asker ailelerine yönelik yardım programı kapsamında 88 bin 158 haneye, 121 milyon 258 bin 775 lira destek sağlandı

Eşi vefat eden, ekonomik yetersizlik içindeki 165 bin 481 kadın için sağlanan yardımların miktarı 376 milyon 924 bin 350 lira oldu

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Kuru incir ihracatı yüz güldürüyor

Türkiye'nin üretiminde dünyada söz sahibi olduğu kuru incirde ihracat, 4 aylık dönemde 137,5 milyon dolar oldu

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Birol Celep:

"Hedeflediğimiz gibi bu sezon rekoltenin tamamını ihraç edeceğimizi düşünüyorum. Hiçbir sıkıntı olmaz"

TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan:

"Yıl sonuna kadar bakarsak geçen senenin çok üzerine çıkacak gibi. 65 bin tonları geçebiliriz diye düşünüyorum. Ülke ekonomisine de 250-300 milyon dolar gibi bir katkı sağlayacağı tahmin ediliyor"

(Mehmet Çalık/Aydın)

3- Altına yatırım ikiye katlandı, mevduatlar 80 milyar lirayı aştı

Küresel çapta yaşanan gelişmelerin risk algısını artırması sonucu geçen yıl yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara talebi artarken, uluslararası piyasalarda ons altın yüzde 18,4 yükseldi

Geçen yıl yurt içinde ise gram altının yüzde 33 ve dolar/TL'nin yüzde 12,4 değer kazanması ile yatırımcıların altın mevduatlarının TL karşılığının ikiye katlanarak 80 milyar lirayı aştığı görüldü

İstanbul, 25,3 milyar liralık tutarla Türkiye'deki altın mevduatının neredeyse 3'te birine sahip bulunurken, bölgeler bazında bakıldığında da 34 milyar 358,6 milyon lirayla Marmara öne çıkıyor

Türkiye'de en az altın mevduatına sahip 10 kentten 7'si Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alıyor

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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Kaynak: AA