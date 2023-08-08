Uşak'ta Kamyonla Çarpışan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen M.E.T. (27) yönetimindeki 42 ACN 181 plakalı otomobil, Büyükoturak köyü yakınlarında aynı istikamette ilerleyen F.B'nin (26) kullandığı 33 AOT 029 plakalı kamyona çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki G.T. (69) ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel