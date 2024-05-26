Uluslararası Kızılhaç, Yemen'de esir takasında 113 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Yemen'deki İran destekli Husilerin, hükümet güçleriyle girdikleri çatışmalarda aldıkları esirlerden 113'ünü serbest bıraktığını duyurdu.

Kızılhaç'ın açıklamasına göre, Husilerin kontrolündeki Sana kenti, alıkonulan hükümet saflarındaki 113 kişinin salıverilmesine tanıklık etti.

Esirlerin serbest bırakılmasının tek taraflı gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bunun Yemen hükümeti ile Husiler arasında müzakere ortamını yeniden canlandırmaya yönelik olumlu bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Sana'da bulunan Ulusal Esir İşleri Komisyonunun talebiyle Kızılhaç'ın bu salıverme işlemine destek verdiği ve ayrıca, daha önce uluslararası örgütün serbest bırakılan esirleri sık sık ziyaret ettiği bildirildi.

Husilerin Esir İşleri Sorumlusu Abdulkadir el-Murteza, dün X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Husi lider Abdulmelik el-Husi'nin talimatları doğrultusunda tek taraflı insani girişimde bulunacaklarını ve bu kapsamda en az 100 esiri serbest bırakacaklarını duyurmuştu.

Yemen'deki hükümetten, Husilerin bu girişimiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Husiler ile Yemen hükümeti arasındaki "esir takası"

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 11 Mart 2023'te İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar, müzakereler sonucu 20 Mart 2023'te aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklular Müzakere Heyeti Sözcüsü ve İnsan Hakları Bakanlığı Vekili Macid Fedail, 19 Nisan 2023'te yaptığı açıklamada, 3 gün devam eden esir değişimi kapsamında iki taraftan yaklaşık 900 kişinin serbest bırakıldığını kaydetmişti.

Taraflar, 2018'te İsveç'te yapılan görüşmelerde 15 binden fazla esir, alıkonulan ve kaçırılan kişinin listesini sunmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.