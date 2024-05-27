Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Gazze saldırıları savaş suçudur

????? Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in 16, 19 ve 20 Nisan'da Gazze'de düzenlediği ve 44 kişinin öldüğü saldırıların İsrail aleyhine yürütülen savaş suçları soruşturmaları için yeni deliller içerdiğini açıkladı.

İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, İsrail'in, 16 Nisan'da El Megazi Mülteci Kampı'nda, 19 ve 20 Nisan'da da Refah'ta düzenlediği saldırılar sonucunda 44 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Saldırılara ilişkin, "7 aydır işgal altında bulunan Gazze'de İsrail'in işlediği savaş suçlarının yeni bir örneği." ifadesi kullanılan açıklamada, Af Örgütünün 159'u çocuk 270 kişinin öldüğü 16 İsrail saldırısına dair yaptığı incelemeyle ilgili, "Uluslararası Af Örgütü, sivillere yönelik doğrudan saldırılar veya ayrım gözetmeyen saldırıların yanı sıra diğer yasa dışı saldırılar ve sivil halkın toplu olarak cezalandırılması da dahil olmak üzere İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği savaş suçlarına ilişkin kanıtlar buldu." değerlendirmesi yapıldı.

El Megazi ve Refah'ta düzenlenen üç saldırıyla ilgili araştırmada, hayatta kalan 17 kişiyle görüşüldüğü, saldırının düzenlendiği yerlerde inceleme yapıldığı, saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntıları, yerel kaynaklardan elde edilen görüntüler ve uydu görüntülerinin incelendiği ifade edildi.

İncelemeler sonucunda saldırıların düzenlendiği üç noktanın içinde ve çevresinde askeri hedeflerin bulunmadığının tespit edildiğine dikkati çekilen açıklamada, "Bu durum, bu saldırıların savaş suçu sayılan sivillere ve sivil unsurlara yönelik doğrudan saldırı olma endişesini artırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in saldırılarla ilgili tatmin edici açıklama yapmadığı ve saldırı öncesi bölgelerde yaşayan sivilleri uyarmadığı kaydedilen açıklamada, örgütün konuyla ilgili 7 Mayıs'ta İsrail otoritelerine sorular gönderdiği ancak cevap alınamadığı vurgulandı.

Üç katlı eve 220 kilogramlık bomba

Açıklamada, İsrail'in kullandığı mühimmata ilişkin bilgi de paylaşıldı. Buna göre El Megazi'de kullanılan bombanın İsrail dronlarından atılan hassas güdümlü füze olduğu belirtildi.

Refah'taki bir ailenin 3 katlı evine 19 Nisan'da atılan bombanın çatı ve üçüncü katı delip ikinci katta patladığı kaydedilen açıklamada, bu bombanın MPR 500 olarak isimlendirilen yaklaşık 220 kilogramlık bir bomba olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 20 Nisan'da yapılan saldırıyla ilgili yürütülen inceleme sonucunda 16'sı çocuk 20 kişinin ölümüne sebep olan bombanın bir savaş uçağından atıldığı bilgisi aktarıldı.

Uluslararası Af Örgütü Araştırma, Savunuculuk, Politikalar ve Kampanyalar Direktörü Erika Guevara-Rosas, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, örgütün bulgularının önemine işaret etti.

Bulguların UCM Başsavcısı'nın yaptığı yakalama kararı başvurusu ve İsrail aleyhine sürdürülen savaş suçu soruşturmaları için önemli deliller olduğunu vurgulayan Guevara-Rosas, İsrail'in tüm çağrılara rağmen Gazze'deki saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı.

Guevara-Rosas, "Belgelenen olaylar, İsrail ordusunun son 7 ayda uluslararası hukuku göz ardı ettiği, Filistinli sivilleri tam bir dokunulmazlık içinde öldürdüğü ve insan hayatını hiçe saydığının açık birer örneği." değerlendirmesini yaptı.