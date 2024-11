Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı İle İlgili Diplomatik Duruşu

(ANKARA) - Türkiye'nin, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri desteklediği belirtilirken, "Ukraine's Allies Are Leaning on Zelenskiy for a Way to End the War" başlıklı haberde yer alan Türkiye ile ilgili kısımların, gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri desteklediklerini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ayrıca Bloomberg tarafından bugün yayınlanan, "Ukraine's Allies Are Leaning on Zelenskiy for a Way to End the War (Ukrayna'nın Müttefikleri Savaşı Bitirmenin Yolu İçin Zelenskiy'e Yaslanıyor)" başlıklı haberin, Türkiye ile ilgili kısımlarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.