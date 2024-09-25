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Türkiye'nin gönderdiği insani yardım Lübnan'a ulaştı

Türkiye'nin gönderdiği insani yardım Lübnan'a ulaştı
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Türkiye'den Lübnan'a insani yardım taşıyan uçak, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na indi. Büyükelçi Ulusoy da yardımın ayrıntılarını vererek, Lübnan makamlarının talepleri doğrultusunda 48 saat içinde 30 ton tıbbi malzeme, ilaç ve gıda içeren yükün askeri kargo uçağıyla Beyrut'a ulaştırıldığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, "Türk yardım uçağı, İsrail'in acımasız saldırısına karşı halkımıza bir dayanışma mesajı gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Uçağı, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy karşıladı. Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den askeri kargo uçağıyla Beyrut'a ulaşan insani yardımların 30 ton tıbbi malzeme ve ilaçtan oluştuğunu söyledi.

"HALKIMIZA BİR DAYANIŞMA MESAJI GÖNDERİYOR"

Türk hükümetinin, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının başladığı 23 Eylül Pazartesi günü itibarıyla Lübnan Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçtiğinin altını çizen Ebyad, Türkiye'nin insani yardımlarını çok hızlı şekilde kendilerine ulaştırdığını, Beyrut Büyükelçisi Ulusoy'un da Lübnan'ın sağlık alanındaki ihtiyaçları için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kendilerine ilettiğini aktardı. Ebyad, "Türk yardım uçağı, İsrail'in acımasız saldırısına karşı halkımıza bir dayanışma mesajı gönderiyor." ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik hava saldırılarının çapını genişletmeye devam ettiğini belirten Ebyad, bu bağlamda can kayıpları ve yaralı sayılarının yükselmesiyle sağlık alanındaki ihtiyaçların da arttığını kaydetti.

48 SAAT İÇİNDE 30 TONLUK TIBBİ MALZEME GÖNDERİLDİ

Büyükelçi Ulusoy da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Lübnan'ın talepleri doğrultusunda insani yardım operasyonunun gerçekleştirildiğini söyledi. İsrail saldırganlığının artmasıyla zor günler geçiren Lübnan halkıyla dayanışma yardımını Sağlık Bakanlığına teslim ettiklerin vurgulayan Ulusoy, Türkiye'nin 2010 yılında güneydeki Sayda kentinde inşa ettiği Türk Hastanesi'nin de şu anda hizmet verdiğini ifade etti. Büyükelçi Ulusoy, Lübnan Sağlık Bakanlığının önümüzdeki günlerde Sayda'daki Türk Hastanesi'nin kapasitesini artırarak tam kapasiteyle hizmet vereceği bilgisini paylaştı. Ulusoy, Lübnan makamlarının talepleri üzerine 48 saat içerisinde 30 tonluk tıbbi malzeme, ilaç ve gıda malzemelerinden oluşan insani yardımları askeri kargo uçağıyla Beyrut'a ulaştırdıklarını kaydetti. Bu yardımlarla, zor günler geçiren Lübnan halkıyla olan dayanışmalarını gösterdiklerini anlatan Ulusoy, Türkiye'nin insani yardımlarıyla Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğini söyledi.

50'Sİ ÇOCUL 558 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin yaralandığını açıkladı. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel

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