TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, gençlerin teknoloji hamlesindeki önemini vurguladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Ülkemizin teknoloji tabanlı milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirmiş olduğu teknolojilerin artarak devam edeceğini ama olmazsa olmaz en önemli gücün de genç arkadaşlarımız olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim." dedi.

Mandal, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ulusal Öğrenci Kongresi Programı"nda öğrencilerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Mandal, geleceğin gençlerde olduğunu söyledi.

Milli muharip uçak KAAN'ın projesi hakkında bilgi veren Mandal, "KAAN 5. nesil, dünyada sadece 3 ülkenin yapabildiği bir teknoloji. Bu teknolojinin, bu uçan aracın 5. nesil hava cihazımızın en önemli bileşenleri yine TÜBİTAK'ta. Bu uçağın 21 Şubat'ta uçan versiyonunda uçuş bilgisayarı en kritik bileşen. Gördüğümüzde heyecanlanıyoruz ama onun içindeki en kritik bileşen uçuş bilgisayarı TÜBİTAK'a ait. Konumlandırma sistemi TÜBİTAK'a ait. Bunlar var olanlardı, gelecekte görünmezlik sistemini sağlayacak olan yine TÜBİTAK. Yine tüm mühimmatlarını TÜBİTAK sağlıyor. Yani bakıldığı zaman o kritik bileşenleri geliştirmek bizim için en büyük heyecan ve bunu yapanlarımız da hep genç arkadaşlarımız." dedi.

"Dünyadaki kendi haberleşme uydusunu yapabilen ilk 10 ülkeden birisi olacağız"

Türkiye'de 8 Temmuz'da tarihi bir ana şahitlik edileceğini, ülkenin ilk haberleşme uydusunun fırlatılacağını dile getiren Mandal, şöyle devam etti:

" Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu 4,5 milyar insana iletişim imkanı sağlatacak. Sadece kendi bulunduğumuz coğrafya değil, Endonezya, Hindistan, Malezya o bölgeler dahil dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasına hizmet edecek. Tasarımından geliştirilmesine, üretimine kadar tamamen kendimize, ülkemize ait olan ve koordinasyonunu TÜBİTAK Uzay'ın yapmış olduğu bir uydumuz. Daha önceki uydularımız var tabii ki ama bunların hepsi ya teknoloji transferiyle satın alma ya da tamamen hizmetin satın alındığı uydularımızdı. Dolayısıyla bu bizim ilk kendi uydumuz ve dünyadaki kendi haberleşme uydusunu yapabilen ilk 10 ülkeden birisi olacağız. Yerlilik oranı da yüzde 81,4, oldukça yüksek. Geçtiğimiz yıl da kendi gözlem uydumuzu gönderdik. Bunlara bakıldığı zaman hafta sonu pazar günü yaşanan, savunma amaçlı geliştirilen teknolojinin sivil amaçlı bir ihtiyaç noktasında nasıl kullanılabildiğini gördük. Ben gerçekten gelecekte ülkemizin teknoloji tabanlı milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirmiş olduğu teknolojilerin artarak devam edeceğini ama olmazsa olmaz en önemli gücün de genç arkadaşlarımız olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim."

Gelecek 10 yılda dünyada ve Türkiye'de bazı risklerle ve güçlüklerle karşılaşılabileceğini anlatan Mandal, "Bir diğer ifadeyle bunlar bizim iyi günlerimiz, gelecekte çok daha çevresel, ekonomik açıdan, toplumsal açıdan yaşamış olduğumuz coğrafyadan dolayı jeopolitik açıdan ve teknolojik açıdan çok daha zorlayıcı bir dönemin içindeyiz. Dolayısıyla bu sürece bakış noktasının sadece sorunları tespit etmek değil bu sorunları çözmek için nasıl bir yol izleneceği çok kritik. O yüzden bu kadar karmaşık sorunun üzerinden gelmek için yenilikçi bakışa ihtiyaç var. Genç arkadaşlarımız TEKNOFEST'te proje yarışmalarında eminim burada ortaya sunacakları projelerle net göstereceklerdir, burada görmeye çalışıyoruz ve ben burada en büyük güvencemizin siz olduğunuzu, öğrencilerimiz olduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve Organizasyon Komisyon Başkanı Prof. Dr. Volkan Eyüpoğlu da açılış konuşması gerçekleştirdi.

Programın sonunda, TÜBİTAK'ın "Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023 Yılı 2. Dönem Çağrısı"nda destek hakkı kazanan projelerde en fazla proje danışmanlığı olan öğretim üyelerine başarı belgesi takdim edildi.

Programa, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Vali Yardımcısı İsmail Küreci, kurum müdürleri, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.