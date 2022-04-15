TÜ'de 'Bulgaristan-Yunanistan Sınır Ötesi İş Birliği' konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "Bulgaristan- Yunanistan Sınır Ötesi İş Birliği ve Sınır Bölgesindeki Türk Azınlıklar" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Balkan Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu'nun yaptığı çevrim içi konferansa Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuri Korkmaz konuşmacı olarak katıldı.

Doç. Dr. Korkmaz, Yunanistan ve Bulgaristan'ın Avrupa Birliği üyeliği kapsamında bölgedeki Türk azınlıklara yönelik devlet politikasının gereği olan uygulamalarına değinerek bu uygulamalardan kaynaklanan sorunları ele aldı.

Kırcaali ve Gümülcine arasında Avrupa Birliği altyapı çalışmaları çerçevesinde açılması öngörülen sınır kapılarının ve otoyol çalışmalarının beraberinde çok farklı tartışmaları getirdiğini ve bu tartışmaların bilhassa Yunanistan tarafından kaynaklandığını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Yunanistan'da özellikle Türklerin arazilerinin otoyol yapımı amaçlı kamulaştırılması ve kamulaştırma tazminatlarının hak ediş bedeli altında gecikmeli ya da parça parça verilmesi bölgedeki Türk azınlığının çok açık bir şekilde hak kaybına uğradığını göstermektedir."

Avrupa Birliği'nin sınır ötesi projeler geliştirmeye başlamasıyla birlikte Bulgaristan ve Yunanistan arasında farklı alanlarda iş birliğinin geliştiğini ifade eden Korkmaz, "Avrupa Birliği'nin sınır ötesi proje kriterleri arasında yer alan sosyal iletişimin yoğun ve kapsayıcı bir şekilde geliştirilmesiyle ilgili madde özellikle Yunanistan tarafından 'ulusal güvenlik' nedeniyle kısıtlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Konferans, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.