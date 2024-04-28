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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. Operasyonda, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, kuru sıkı tabanca ve para ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 392 gram sentetik uyuşturucu, 54 uyuşturucu hap, 3 kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 930 lira ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Tekirdağ Jandarma Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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