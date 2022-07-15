Tatilcilerin dönüşü Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluğa neden oldu - Haberler

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Tatilcilerin dönüşü Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluğa neden oldu

AA - Sergen Sezgin - Güncel
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Tatilcilerin dönüşü Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluğa neden oldu

Kurban Bayramı ve iki günlük idari izin sonrası Osmangazi Köprüsü geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı ve iki günlük idari izin sonrası Osmangazi Köprüsü geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram öncesi 8 Temmuz'da yoğun araç geçişi olan köprü, tatilden dönüşlerde de tercih ediliyor.

Köprünün Yalova kesiminden Kocaeli ve İstanbul yönüne akıcı bir yoğunluk gözlendi.

Yalova'ya geliş istikametinde de zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

İdari izinle tatilini 9 güne uzatanların dönüşleri dolayısıyla hareketliliğin hafta sonunda da sürmesi bekleniyor.

AA / Sergen Sezgin - Güncel

Osmangazi Köprüsü Kurban Bayramı Tragger Güncel Haberler

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