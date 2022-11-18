TAKSİM SALDIRISININ FAİLLERİNİN SAHTE EVLİLİK BELGESİ ORTAYA ÇIKTI

TAKSİM'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır ile firari terörist Bilal Hassan'ın Türkiye'de karı-koca rolü yapabilmeleri için Suriye'de hazırlanan sahte evlilik belgesi ortaya çıktı.

TAKSİM'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır ile firari terörist Bilal Hassan'ın Türkiye'de karı-koca rolü yapabilmeleri için Suriye'de hazırlanan sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Belgeye göre Albashır, 1000 Suriye dinarı karşısında Bilal'le evlendirildi.

Terör örgütü PKK/PYD tarafından eylem yapmak üzere Temmuz ayında Türkiye'ye karı-koca rolünde gönderilen Ahlam Albashır ile Bilal Hassan için Suriye'de hazırlanan sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Sahte belgede Albashır ile Hassan 1000 Suriye dinarı mehirle evlendirildiği yazdığı öğrenildi.