Suriye'de 8 Aralık'ta eğitim ve öğretime ara veren üniversiteler yeniden açıldı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından oluşan belirsizlik nedeniyle kapanan üniversitelerde, bugün itibariyle eğitim ve öğretime yeniden başlandı.

Rejiminin yıkılmasıyla 8 Aralık'ta eğitim ve öğretime 2 hafta ara veren üniversiteler, Noel tatilinin de araya girmesiyle bugüne kadar kapalı kaldı.

Yaklaşık 1 ay aranın ardından üniversitelerde eğitim ve öğretim faaliyetleri yeniden başlarken, çok sayıda öğrenci final sınavlarına katılmak için üniversitelere akın etti.

Üniversitelerine yeniden kavuşan öğrenci ve öğretmenler, son 1 ayda Suriye'de yaşananları ve bununla ilgili duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

Şam Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Yüksek Dil Enstitüsünü mezunu olan ve öğretmenlik yapan Reem Al Zohaili, Esed rejiminin devrilmesiyle insanların neşeli ve mutlu olduğunu dile getirerek, "Esed rejiminde insanların hiçbir şey yapmasına, hiçbir şey hakkında konuşmasına izin verilmiyordu. İnsanların siyasi bir konu hakkında konuşmalarına bile izin verilmiyordu. Şu an insanlar artık her şeyi yapmakta, her şey hakkında konuşmakta özgürler. Hapishaneden çıkmak gibi bir şey." dedi.

Zohaili, insanların siyasi konularda şaka yapmakta özgür olduklarına vurgu yaparak, "Eskiden öğrencilerimi derse katılmaya, siyaset hakkında hiç konuşmasak da bir şeyler hakkında fikir beyan etmeye zorlardım. Ama genel olarak insanlar hiçbir şey hakkında konuşmazdı. İnsanların fikir beyan etmelerine, kendi hayatlarında söz sahibi olmalarına izin verilmezdi. Her şey yasak gibiydi. Sesimizi duyurmamıza izin verilmiyordu." diye konuştu.

"Rejim döneminde kimse kendi fikrini söyleyemiyordu"

Esed rejiminin yıkılmasının ardından öğrencilerin artık daha rahat olduğunu hissedebildiğini belirten Zohaili, "Kendi fikirlerini söylüyorlar. Korkmuyorlar. Çünkü her zaman öğrencilerin 'Ya yakalanırsam? ya söylediklerim yüzünden hapse girersem?' korkusu vardı. Çünkü yaşadığımız 13 yıl boyunca buna şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Zohaili, "Ne zaman biri hükümet ya da rejim hakkında bir şey söylese, hemen hapse giriyor ve aileleri onlardan hiç haber alamıyordu." ifadesini kullanarak, 2014 ve 2015'te bazı öğrencilerin Baas rejimi aleyhinde konuştukları için okuldan atılıp hapse gönderildiğini, okula yapılan bombalı saldırılarda da çok sayıda kişinin öldüğünü söyledi.

"Suriyeli mülteciler ülkelerine geri dönmeli"

Zohaili, Suriye halkının barış içerisinde normal şekilde yaşamak istediğine işaret ederek, "Batılı ülkelerin her zaman zenginlik, servet ve güç arzusu içinde olduğunu söylemek isterim. Araplar olarak biz bunu hiçbir zaman önemsemedik." diye konuştu.

Batılı devletlerin Arap ülkelerini tehdit olarak gördüklerini savunan Zohaili, "Biz normal insanlarız. Batılı ülkelerin dillerini öğreniyoruz, çünkü dost olmak istiyoruz ve dünyanın barışçıl bir yer olmasını istiyoruz. Batılı ülkelere mesajım budur." şeklinde konuştu.

Zohaili, Suriye'yi yeniden inşa etmenin vaktinin geldiğini dile getirerek, "Biz savaş boyunca burada yaşadık. Şimdi (Suriye dışına giden mülteciler) sizin yıkılanları yeniden inşa etme zamanınız. Dışarıda beklemek ülkeye hiçbir şey kazandırmaz. Sanırım geri dönme zamanları geldi." dedi.

Herkesin kendisini doğru tarafta olduğunu ve diğerlerini düşman olarak gördüğünü belirten Zohaili, Suriye halkının kendi arasında iletişim kurmasını ve konuşması gerektiğini vurguladı.

"Kimse rejimin düşeceğini beklemiyordu"

Şam Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan ve Yüksek Dil Enstitüsü'nde İngilizce öğretmenliği yapan Jouman Msouti, her şeyin kısa sürede değiştiğini dile getirerek, "Hiç kimsenin gerçekleşeceğini düşünmediği bir şey oldu. Rejim düştü. Kelimenin tam anlamıyla kimse bunun olacağını aklına bile getirmiyordu." dedi.

Msouti, rejimin yıkılmasından mutlu olduğunu ifade ederek, bununla birlikte ülkede yeni bir düzenin kurulduğunu ve bunun yerleşmesinin biraz zaman alacağını dile getirdi.

Msouti, çeşitli ülkelerde yaşayan Suriyelilerden vatanlarına geri dönmesini isteyerek, "Suriye'ye geri dönün ve ülkeyi inşa etmemize yardım edin." dedi.

Batı dünyasına da çağrıda bulunan Msouti, "Biz terörist değiliz. Hiçbirimiz değiliz. Biz aslında gerçekten normal insanlarız ve sadece hayatımızı yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Msouti, temel hizmetlere ve modern üniversitelere sahip olmak istediklerini vurgulayarak, "Biz insanız. Evet, aslında Doğu halklarının insanlıktan çıkarılması Batı dünyasının genel sorunu. Tıpkı Gazze'de gördüğümüz gibi." ifadelerini kullandı.

"İnsanlar daha mutlu"

Şam Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Lana Channais, Baas rejiminin düşmesinin ardından her şeyin değiştiğini dile getirerek, "İnsanlar daha mutlu. Pek çok insan hapishanelerden çıktı ve bu da iyi bir şey. Çünkü orada sadece fikirleri için bulunan pek çok insan vardı." dedi.

Channais, Suriye'deki yeni yönetimin birkaç haftadır görev başında olduğunu vurgulayarak, yeni yönetimin halkı güvende tutmak adına ellerinden geleni yapmalarını desteklediğini söyledi.

Suriye halkının iyi üniversitelere ve eğitime ihtiyacı olduğunu vurgulayan Channais, vatandaşlar için bu imkanların artırılması gerektiğini kaydetti.

"Özgür bir Suriye'yi korkusuzca ve endişe duymadan inşa etmeliyiz"

Şam Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Süleyman Selloum da Suriye'nin yeniden inşa edilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, "Özgür bir Suriye'yi korkusuzca ve endişe duymadan inşa etmeliyiz." dedi.

Selloum, bu noktada azınlıkların haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirerek, "Benim nereli olduğuma bakılmamalı, ya da onların nereli olduğuna bakmamalıyız. Özgür Suriye geleceğimizi inşa etmek için Suriye'yi hep birlikte, el ele inşa etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Suriye halkına yardım etmek zorunda olduğunu belirten Selloum, "Ben bir diş hekimiyim. Bu sebeple ülkemde kalıp hizmet etmek istiyorum. Yurt dışına gitmeyi düşünmüyorum." dedi.