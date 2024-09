Soma Maden Faciası Davası Devam Ediyor: Yeni Bilirkişi Raporu Talebi Reddi

MANİSA'nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin kamu görevlileri hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında, sanık avukatlarının yeni bir bilirkişi raporu talebi reddedilirken, müşteki ve müşteki avukatlarının davaya müdahil olma talepleri kabul edildi. Mahkeme, müşteki avukatlarının 'görevsizlik' talebini hüküm mahiyetinde olduğu ve talebin yargılanmanın her aşamasında değerlendirilebileceği gerekçesiyle reddetti. Mahkeme ayrıca davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi talebinin de ifadelerdeki eksiklikler nedeniyle reddine karar verdi.

Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Sonraki süreçte 3 sanık tahliye edildi. Yargılamaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Can Gürkan 15 yıl, Ramazan Doğru 22,5 yıl Akın Çelik ile maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9'ar ay, maden mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık 10 yıl 10'ar ay, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın 8 yıl 4'er ay, Murat Bodur 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Şirketin patronu Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 'olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Can Gürkan ile Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Bunun üzerine sanıklar, nisan ayında Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı, 'bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu'na 12,5 yıl hapis cezası verdi. Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç ise beraat etti. Daha önceki kararda Can Gürkan'ın 15 yıl olan hapis cezası 20 yıla çıkarken, 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Haluk Evinç ise beraat etti. Daha önce beraat eden Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu ise bu yeni kararla 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Maden faciasıyla ilgili Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında 25 Aralık 2023'te 'Görevi kötüye kullanma' iddianamesi düzenlenerek dava açıldı. İlk duruşması 8 Mayıs 2024'te görülen Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2'nci duruşması bugün görüldü. Mahkemeye sanıklar katılmazken, sanık avukatları mahkeme heyetinden müvekkillerinin kamu görevlisi olduğu için görev ve yetkilerinin belli olduğu ve bunun dışına çıkamayacaklarını belirterek, yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti. Müşteki aileleri ve müşteki avukatları ise davaya katılma taleplerini yineleyerek, davanın 'Görevi kötüye kullanma' iddianamesi ile açılmasının yanlış olduğunu olay sonunda birden fazla kişinin ölümü ve yaralanması olduğu için 'Görevsizlik' verilerek ağır ceza mahkemesine sevk edilmesini talep etti. Müşteki avukatları 'Görevi kötüye kullanma' iddianamesi ile açılan davanın tam anlamıyla bir cezasızlık olduğunu savundu.

Faciada hayatını kaybeden Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak ve babası İsmail Çolak da davaya müdahil olma isteklerini belirtti. Mahkeme heyeti diğer müştekileri de dinledikten sonra verdiği aranın ardından ara kararını açıkladı. Sanık avukatlarının yeni bir bilirkişi raporu talebi reddedilirken, müşteki ve müşteki avukatlarının davaya müdahil olma taleplerinin kabulüne, müşteki avukatlarının 'Görevsizlik' talebinin hüküm mahiyetinde olduğu ve talebin yargılanmanın her aşamasında değerlendirilebileceği için bu aşamada reddine, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi talebinin ifadelerdeki eksiklikler nedeniyle reddine, bir kısım müşteki vekillerinin, sanıkların ifadelerinin yeniden alınması talebinin de reddine karar verdi. Mahkeme heyeti davayı 25 Aralık 2024 tarihine erteledi.

'DOSYAYI AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERMEK YAPACAĞI TEK ŞEYDİ'

Duruşma sonrası İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Manisa Barosu Başkan Yardımcısı Ayşe Hasar ve Ankara Barosu avukatlarından Murat Cemal Gündüz ile şehit madencilerin yakınları açıklamalar yaptı.

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, yaptığı "Ana davada sanıklar, ağır cezada yargılandı. Burada Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Oysa burada bir ölüm gerçekleşti, bir katliam gerçekleşti. Yargılamanın ağır ceza mahkemesinde devam etmesi gerektiği hususu açık. Ama ne yazık ki bu konuda mahkeme her aşamada bu yeniden değerlendirilebilir gerekçesiyle bu aşamada bu talebin reddine karar verdi" ifadelerini kullandı.

Ayşe Hasar ise "Bugün Soma ilçemizde 301 madencinin hayatını kaybettiği 162 madencinin de yaralandığı feci olayla ilgili kamu görevlileri hakkında açılmış olan açılmış bulunan davanın ikinci duruşmasına katıldık. Bugün İzmir baromuz ve müşteki vekillerimizle birlikte görevsizlik kararı verilmesi ve katılma talepleri yönünde taleplerimizin tekrar ettik" dedi.

Maden şehidi Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak da "Bugün yine adaletin yerle bir olduğunu, çocuklarımızla yer altında kaldığını gördük. Parasına göre mi bu adalet işliyor? Ne zaman işçilere, ezilenlere bu adalet işleyecek?" dedi. Maden kazasında eşi Erdoğan Köse'yi kaybeden Nermin Köse de "Biz eşlerimizi kaybettik ama suçlu bizmişiz. Suçlular elini kolunu sallayarak geziyor. 10 yıl bu hukuk mücadelesini verdik. Avukatlarımızla yılmadık ama 10 yıldan beri istediğimiz adaleti bulamadık" diye konuştu.