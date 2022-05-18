Sokak röportajında bıçak çekip küfreden şüpheli yakalandı - Haberler

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Sokak röportajında bıçak çekip küfreden şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Soner Aydın - Güncel
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Sokak röportajında bıçak çekip küfreden şüpheli yakalandı

MERSİN'de sokak röportajı yapanlara bıçak çekip tehdit eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dini değerlere küfreden Serkan Ç., yakalanıp gözaltına alındı.

MERSİN'de sokak röportajı yapanlara bıçak çekip tehdit eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dini değerlere küfreden Serkan Ç., yakalanıp gözaltına alındı. Alkollü olduğunu belirterek 'Pişmanım' diyen Serkan Ç., tutuklandı.

Olay, Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medyaya sokak röportajı yapanların sorularını yanıtlayan Serkan Ç., mikrofona konuştuktan sonra uzaklaştı. Bir süre sonra yeniden röportajın yapıldığı yere gelen Serkan Ç., bu kez belinden çıkarttığı bıçakla tehditler savurdu. Engel olmaya çalışanlara karşı koyan Serkan Ç., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve dini değerlere hakaret etti. Çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaşan Serkan Ç., yapılan çalışmaların ardından, evinde yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Serkan Ç. ifadesinde, olay anında alkollü olduğunu savunarak, "Amacım kimseye hakaret ve küfretmek değildi. Oradakiler bana karşı koyunca bir anda ağzımdan çıktı. Pişmanım" dedi.

Serkan Ç., çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel

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