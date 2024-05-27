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Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi, 3 Kişi Yaralandı

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Sivas-Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, hafif ticari araç devrildi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 09 ACT 250 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.E. ve K.K.S. yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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