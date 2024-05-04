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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa'da yapılan telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 19 cep telefonu ve 25 SIM kart ele geçirildi.

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Eyyübiye ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 19 cep telefonu ve 25 SIM kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonla, 3 milyon 250 bin liralık mağduriyetin önüne geçildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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