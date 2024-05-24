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Samsun'un Bafra ilçesinde iki trafik kazası: 3 yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İlk kazada otomobil ile motosiklet çarpışırken, ikinci kazada ise iki kamyonet çarpıştı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

K.A. yönetimindeki 55 AGS 271 plakalı otomobil, Alparslan Mahallesi Yurt 2'nci Sokak'ta Ömür A. idaresindeki 55 NY 046 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklette bulunan Baran A, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsüne, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 lira para cezası kesildi.

Hasan Ö'nün kullandığı 55 AGB 669 plakalı kamyonet Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi'nde Zehra Y. idaresindeki 55 LB 508 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldıkları Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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