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Samsun'da 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 18 yıl 4 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı güven timlerince kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü. Ekipler, 'hırsızlık' suçundan hakkında 18 yıl 4 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. (24) isimli kadını Çiftlik Mahallesi'nde yakaladı. Hükümlü, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 18 yıl 4 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı güven timlerince kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 18 yıl 4 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. (24) isimli kadını Çiftlik Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çiftlik İlkadım Samsun Güvenlik Cezaevi Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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