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Rusya, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde kontrolü ele geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Berestovoye yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında yapılan açıklamada, başarılı askeri operasyonlar sonucunda Berestovoye'nin kurtarıldığı belirtildi. Ayrıca, Rus hava savunma sistemleriyle birçok füze ve insansız hava aracının imha edildiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Berestovoye yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Batı askeri birlikleri, başarılı askeri operasyonları sonucunda Harkiv bölgesinde Berestovoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Rus hava savunma sistemleriyle 5 ABD üretimi taktik füze, 32 ABD üretimi HIMARS çok roketatar sisteminden fırlatılan füze ve Çek üretimi Vampire sisteminden fırlatılan füze ve bir Neptün gemisavar füzesinin imha edildiği belirtilen açıklamada, 41 insansız hava aracının da düşürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İnsansız Hava Aracı Ukrayna Harkiv Rusya Güvenlik Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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