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Rus Ordusu Ukrayna'da İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerindeki iki yerleşim biriminin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusuna ait birçok İHA'yı vurduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde 1, Donetsk bölgesinde de 1 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği aktarılan açıklamada, "Batı Askeri Grubuna bağlı birlikler, Harkiv bölgesinin İvanovka yerleşim birimini kurtararak avantajlı pozisyonlar elde etti. Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler de Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Netaylovo yerleşim birimini kurtardı." ifadeleri kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerince Ukrayna ordusuna ait 44 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 603 uçak, 274 helikopter, 24 bin 700 İHA, 524 hava savunma füze sistemi, 16 bin 172 tank ve zırhlı araç, 1318 çok namlulu roketatar, 9 bin 887 obüs ve havan topu ile 22 bin 27 özel askeri araç imha edildi."

Kaynak: AA / Güncel

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