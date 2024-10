"Polonya, Şimdi" Seçkisi, Ankara'da İzleyicisiyle Buluşacak

(ANKARA)-" Polonya, Şimdi / Yeni Polonya Sineması" adlı seçki, Adana Altın Koza Film Festivali'nin ardından 4- 6 Ekim arasında Kült Kavaklıdere'de seyircisiyle buluşacak. Seçki kapsamında Polonya sinemasının son dönemde pek çok festivalde yer alan ve ödüllere layık görülen beş uzun metraj ve dört kısa metraj filmi gösterilecek.

Polish Film Institute sponsorluğuyla düzenlenen "Polonya, Şimdi / Yeni Polonya Sineması" adlı seçki, Adana Altın Koza Film Festivali'nin ardından 4-6 Ekim arasında Kült Kavaklıdere'de seyircisiyle buluşacak. Polonya Büyükelçiliği ve Gezici Festival iş birliğinde, Warsaw School Movie/Foundation Laterna Magica tarafından desteklenen seçki kapsamında, Polonya sinemasının son dönemde pek çok festivalde yer alan ve ödüllere layık görülen beş uzun metraj ve dört kısa metraj filmi gösterilecek. Kısa filmlerin gösterimi Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü'nün katkılarıyla 4 Ekim'de saat 12.30'da Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi FFB05 Salonu'nda ücretsiz yapılacak. Kısa film gösterimlerine Varşova Film Okulu'ndan Zuzanna Kopcinska ve Cezary Orlowski de katılacak.

"Polonya, Şimdi" adlı seçkide, Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan yönetmen Jerzy Skolimowski'nin Cannes'da Jüri Büyük Ödülü başta olmak üzere gösterildiği festivallerde toplamda 31 ödüle layık görülen son eseri Aİ (EO), Anna Jadowska'nın Tribeca Film Festivali'nden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan filmi Çatıdaki Kadın (Woman On The Roof), Grzegorz Debowski'nin Polonya Film Festivali'nde Yılın Çıkış Yapan yönetmeni seçildiği ilk uzun metraj filmi Değersiz Bir Hayat (Next To Nothing), Robert Glinski'nin Polonya kökenli ilk Papa olacak Karol Wojtyla'yı 20 yıl boyunca izleyen gizli servis görevlisi Budny'nin psikolojik portresini çizen gerilimi Gölge Adam (Strawman) ve DK Welchman ile Hugh Welchman'nın Polonya Film Festivali'nden Seyirci Ödülü ile dönen canlandırma filmi Köylüler (The Peasants) gösterilecek. Seçki için biletler 50 TL olarak biletinial üzerinden satışa sunuldu.

Polonya sineması Ankara'da

Polonya sinemasının 86 yaşındaki yönetmeni Jerzy Skolimowski'nin, Robert Bresson'un bilinen filmi Rastgele Balthazar'dan esinlenerek gerçekleştirdiği Aİ (EO), EO isimli bir eşeğin modern insan dünyasındaki varoluş çabalarını anlatırken; bugünün Avrupa'sının bölünmüşlüğünü de gözler önüne seriyor. Çekimlerde EO'yu Tako, Ola, Marietta, Ettore, Rocco ve Mela isimlerinde altı eşeğin canlandırdığı film, dünya ilk gösterimi yapılan Cannes Film Festivali'nde Jüri Ödülü ve En İyi Müzik ödülünü kazandıktan sonra toplam 31 ödüle layık görüldü ve En İyi Yabancı Film dalında Oscar'a aday oldu.

Anna Jadowska, gerçek bir olaydan esinlendiği filmi Çatıdaki Kadın'da (Woman On the Roof), odağına Polonyalı deneyimli oyuncu Dorota Pomykala'nın hayat verdiği altmış yaşındaki Mirka'yı alıyor ve bir mutfak bıçağıyla banka soymaya çalışan bir kadının portresini izleyiciye sunuyor. Dorota Pomykala filmdeki performansıyla Tribeca Film Festivali başta olmak üzere filmin gösterildiği festivallerden ödüllerle döndü.

Grzegorz Debowski'nin Polonya Film Festivali'nde Yılın Çıkış Yapan Yönetmeni başta olmak üzere pek çok ödüle layık görülen filmi Değersiz Bir Hayat (Next To Nothing), bugünün kırsal Polonya'sında geçiyor. Bir grup çiftçi, daha önce verdiği sözlerin aksine, geleceklerini karartacak bir yasa teklifine olumlu oy kullanan bir milletvekilinin evinin önünde protesto gösterisi düzenler. Gösteri sonrası, eylemi örgütleyen çiftçilerden Jarek, en yakın arkadaşının ölümüyle suçlanmaya başlar ve masumluğunu kanıtlamak için savaş vermek zorunda kalır.

Polonya sinemasının yönetmenlerinden Robert Glinski'nin komünizm döneminde geçen son filmi Gölge Adam (Strawman) gerçek olaylara dayanıyor. Film, yıllar sonra II. Jean Paul adıyla Papa seçilecek olan Karol Wojtyla'yı 1958 yılında Krakow piskoposu olarak atanmasından 1978'de Papa seçilmesine kadar geçen 20 yıl boyunca izleyen genç subay Budny'nin psikolojik portresini çiziyor. Film casusluk ve gerilim sinemasının klasik anlatımını kullanarak, ahlak dışı ve bağışlanamaz bir görevi sürdüren ve sonunda umutsuzluk ve yalnızlığa sürüklenen bir adamın karanlık ama ilginç öyküsünü beyaz perdeye taşıyor.

Dünyanın ilk uzun metraj yağlı boya canlandırma filmi olarak anılan Vincent'ı Sevmek ile tanınan yönetmenler DK Welchman ve Hugh Welchman bu kez Wladyslaw Reymont'un aynı adı taşıyan Nobel ödüllü romanından uyarlama Köylüler (The Peasants) ile izleyiciyle buluşacak. 19. yüzyıl Polonya'sında sevgisiz bir evliliğe sürüklenen Jagna adlı genç bir kadının hikayesini anlatan filmin yapımı beş yıl sürdü. Önce gerçek oyuncularla çekilen filmi oluşturan 79 bin kare el boyaması tekniğiyle 100'den fazla ressam tarafından boyandı.

Varşova Film Okulu'ndan Zuzanna Kopcinska ve Cezary Orlowski Ankara'ya geliyor

Cezary Orlowski yönetmenliğindeki Ben Yanındayım (Here For You), yaşlanıp öldüğünde down sendromlu oğluna kimin bakacağı konusunda kaygılar yaşayan bir anneyi merkeze alıyor. Natasza Parzymies imzalı Bir Zamanlar (My Old Goals), 50 yıl sonra yeniden buluşup bir yolculuğa çıkan Zofia ve Ania'nın geçmişteki duygularının yeniden canlanmasını anlatıyor. Tomasz Sliwinski'nin Oscar'a aday gösterilen kısa belgeseli Lanet (Our Curse), yeni doğan çocuklarının nadir ve ölümcül hastalığıyla baş etmeye çalışan genç bir anne-babanın hikayesini sunarken; Tadeusz Lysiak imzalı Elbise (The Dress) ise kamyoncuların uğrak yeri olan bir motelde çalışan yalnız Julia'nın bir kamyon sürücüsüyle tanışmasıyla değişen hayatını anlatıyor.