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Muğla'da sağanak yağışlar tarım alanlarını su bastı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı. Ayrıca heyelan nedeniyle Muğla-Yılanlı kara yolu ile Muğla-Denizli kara yolunun bazı kesimlerine kaya parçaları düştü. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda yollar ulaşıma açıldı. İl genelinde ise yağışlar aralıklarla devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Menteşe ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Heyelan nedeniyle Muğla-Yılanlı kara yolu ile Muğla- Denizli kara yolunun bazı kesimlerine kaya parçaları düştü. Ekipler yaptıkları çalışmalarla yolları ulaşıma açtı.

İl genelinde yağışlar aralıklarla sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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