Milli Yol Partisi, İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Protesto Düzenledi

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve beraberindekiler, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde toplanarak, Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve çok sayıda partili, Kuğulu Park'tan İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'ne yürüdü. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, aylardır Gazze'nin bombalandığını ve başta kadınlar ile çocuklar olmak üzere insanların öldürüldüğünü belirterek, "Katil İsrail, had ve hudut tanımamaktadır. Üzülerek ifade edelim ki, NATO'da ve benzeri bazı yerlerde ittifakımız konumunda bulunan Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Almanya'sı, Fransa'sı ne yazık ki, olup biteni seyretmek dışında, gizli gizli alkışlamak dışında hiç kılını kıpırdatmamışlardır. Bugün bile Lübnan, hatta Şam bombalanırken sıranın kendilerine geleceğini düşünmeyen, şu veya bu şekilde aymazlık gösterenler bilmelidirler ki, bu sürecin sonu sarı öküzdür. Sarı öküz kendileridir. Bu sebeple şu an Lübnan'da, Filistin'de artık akıtılan kanların sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri'dir, İsrail'dir ve onların ortağı Avrupa ülkeleridir" dedi.

'PETROL SATIŞINI DURDURUN'

Ardından Müslüman ülkelere seslenen Remzi Çayır, "İçimiz kan ağlayarak ifade ediyoruz ki, halkı Müslüman olan ülkeler, halkı başından İngiltere'ye, Fransa'ya, Amerika'ya bağlanmış olan krallar, saltanat sahipleri suskun ve gözlerini kör etmişler. Kardeşleri orada öldürürken onlar zevk ve sefa içinde Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de dolaşmaktalar. Amerika devletleri veya Avrupa ne derse onu yapmak üzere konuşlanmışlar. Üzülerek, içimiz kan ağlayarak ifade ediyoruz. Halkı Müslüman olan ve yönetimleri hiçbir zaman halkı temsil etmeyen Müslüman ülkeler, Suudlar, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Irak, İran ve diğer ülkeler neredesiniz? 'Ben sizi evlerinizde bile bulur öldürürüm' diyen bir İsrail var. Had ve hudut tanımayan, vicdan tanımayan, insanlık suçu işlemeye devam eden bir İsrail orta yerde duruyor. ve onun destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'nin silahıyla, Avrupa'nın silahıyla Müslümanlar öldürülüyor. Hal böyleyken biz elimizi kolumuz bağlı bir şekilde olup biteni seyredemeyiz. Hatta daha ileri gidiyor ve söylüyorum; Kabe'nin etrafında tavaf eden Müslümanlar sizin kardeşleriniz öldürülürken, toprağınız işgal edilirken orada tavaf etmeniz bile doğru değil. Buradan son kez petrolü olan ülkelere, halkı Müslüman olan ülkelere sesleniyoruz; hiç olmazsa bir ay iki ay petrol satmayın. Petrol satışını durdurun" diye konuştu.