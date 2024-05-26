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Mersin ve Adana'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Mersin'in kuzeyi ile Adana'da bugün öğleden sonra yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışlar akşam saatlerinde etkisini yitirecek olsa da sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Mersin ve Adana'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, bugün öğleden sonra Mersin'in kuzeyi ile Adana'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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