Mersin'de 3 litre sahte içki ve ruhsatsız tüfek yakalandı - Haberler

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Mersin'de 3 litre sahte içki ve ruhsatsız tüfek yakalandı

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Mersin'de 3 litre sahte içki ve ruhsatsız tüfek yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 3 litre sahte içki ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 3 litre sahte içki ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, alkol zehirlenmesi şüphesiyle Anamur Devlet Hastanesine kaldırılan, ilk müdahalenin ardından da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen V.A'nın (15) ifadesine başvuruldu.

Gencin, sahte içkiyi aldığını iddia ettiği H.E'nin (70) adresine düzenlenen operasyonda farkı şişelerde toplamda 3 litre sahte içki ile ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde sahte içkileri internetten satın aldığını, kendisi için yaptığı rakıları da satmadığını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E, adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / İbrahim Polat - Güncel

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