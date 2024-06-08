Portekiz - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Portekiz - Hırvatistan maçı nereden izlenir?

8 Haziran Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Portekiz - Hırvatistan maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Portekiz - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Portekiz - Hırvatistan CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Portekiz- Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Portekiz- Hırvatistan maçı ne zaman?

PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz-Hırvatistan futbol maçı, S Sport Plus ve TRT Spor kanallarından canlı olarak izlenebilecek. S Sport Plus, şifreli olarak Türksat uydusu ve internet üzerinden erişilebilirken, TRT Spor şifresiz olarak izlenebilmektedir. Maç, 08 Haziran Cumartesi günü saat 19:45'te başlayacak ve Lizbon'daki José Alvalade Stadyumu'nda gerçekleşecek.