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Portekiz - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Portekiz - Hırvatistan maçı nereden izlenir?

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Portekiz - Hırvatistan maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Portekiz - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman?

8 Haziran Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Portekiz - Hırvatistan maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Portekiz - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Portekiz - Hırvatistan CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Portekiz- Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Portekiz- Hırvatistan maçı ne zaman?

PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz-Hırvatistan futbol maçı, S Sport Plus ve TRT Spor kanallarından canlı olarak izlenebilecek. S Sport Plus, şifreli olarak Türksat uydusu ve internet üzerinden erişilebilirken, TRT Spor şifresiz olarak izlenebilmektedir. Maç, 08 Haziran Cumartesi günü saat 19:45'te başlayacak ve Lizbon'daki José Alvalade Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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