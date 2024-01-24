Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı üretici ziyaretlerini sürdürüyor

Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Selçuk Çamlıca, üretici ziyaretlerini sürdürüyor.

Çamlıca ve personeli Oklalı ve Düğüncübaşı köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarlarından bilgi alan Çamlıca, üreticilere ilaç, sıvı gübre, toprak hazırlama, buğday, ayçiçek, mısır ekilişleri hakkında bilgi verildi.

Ziyaret sonrası muhtarlara yağmur ölçer cihazı hediye edildi.

Mesleğini uzun yıllar sürdüren terziye plaket verildi

Lüleburgaz ilçesinde 38 yıldır terzilik yapan Mustafa Göksu'ya plaket verildi.

Lüleburgaz Terziler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Kurnaz ile Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Göksu'yu ziyaret etti.

Şeker, çalışmalarından ve mücadelesinden dolayı Göksu'yu tebrik etti.

Göksu'nun başarısının örnek alınması gerektiğini ifade eden Şeker, mesleğini halen severek yerine getiren esnaflara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Şeker tarafından Göksu'na plaket verildi.