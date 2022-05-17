Lübnan seçimlerinde Hizbullah ve Hristiyan müttefikleri Meclisteki çoğunluğunu kaybetti - Haberler

Lübnan genel seçimlerinde Hizbullah ve müttefikleri 128 sandalyeli Mecliste çoğunluğu kaybetti.

Resmi sonuçlara göre 718 adayın yarıştığı seçimlerde, hiçbir parti veya koalisyon tek başına hükümeti kurmak için gerekli olan 64 milletvekili sayısına ulaşamadı.

Lübnan İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, düzenlediği basın toplantısında nihai seçim sonuçlarını açıkladı.

İran karşıtı ve Suudi Arabistan müttefiki Semir Caca liderliğindeki Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi, 20 milletvekiliyle oyunu en çok yükselten parti oldu. Parti 2018 yılında 15 milletvekili çıkarabilmişti.

Muhalif cephede yer alan Sami el-Cemil'in liderliğindeki Hristiyan Lübnan Ketaib Partisi de milletvekili sayısını 3'ten 5'e çıkardı.

Dürzi Lider Velid Canbolat'ın İlerlemeci Sosyalist Partisi, oyunu diğer seçimlere nazaran 1 milletvekili artırarak 9 sandalye kazanırken, Hristiyan İstiklal Hareketi 2, Hristiyan Ulusal Liberal Parti 1 milletvekili çıkardı.

Hizbullah'ın müttefikleri ve Esed rejimi destekçileri oy kaybetti

Seçimlerde İran ve Suriye'deki Esed rejimine yakın olarak tanımlanan Hizbullah Hareketi oylarını biraz artırdı ancak müttefikleri ya oy kaybetti ya da Meclise giremedi.

Meclisteki milletvekili sayısını 2 artıran Hizbullah'ın sandalye sayısı 16'ya yükseldi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri liderliğindeki Şii Emel Hareketi ise seçimlerde 15 milletvekili çıkardı. Parti bir önceki seçimlere göre bir sandalye kaybetmiş oldu.

Seçimlerde Hizbullah'ın en önemli Hristiyan ortağı olan Cibran Basil liderliğindeki Özgür Yurtseverler Partisi oy kaybetti. Önceki seçimlerde Meclise 24 milletvekili gönderen Basil'in partisi bu kez 18 sandalye kazandı.

Hizbullah'ın müttefiki Dürzi Lübnan Demokrat Partisi lideri Talal Arslan ve Dürzi Lübnan Arap Birlik Partisi lideri Viyam Vahab da seçimi kaybeden Esed destekçilerinden.

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı Hristiyan Ortodoks Elie Ferzli de Suriye rejimine yakın isimlerdendi. Ancak Ferzli de seçimde kaybedenler arasında yerini aldı.

Yine Esed rejimine yakın Sünni Onur Partisi lideri Faysal Kerame de yeniden seçilmek için yeterli oy alamadı. Daha önce 3 milletvekili bulunan Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi de milletvekili çıkaramadı.

Esed rejimi müttefiki Hristiyan Marada Hareketi'nin milletvekili sayısı da 3'ten 2'ye indi. Ermeni Taşnak Partisi, 2 milletvekili kaybederek sadece 3 sandalye elde edebildi.

Sünnilerin oyları farklı listelere bölündü

Eski Başbakan Saad Hariri, 25 Ocak 2022'de siyasetten çekildiğini, ailesi ve partisi Müstakbel Hareketi'nden kimsenin de seçimlere girmeyeceğini duyurmuştu.

Hariri'nin geride bıraktığı siyasi boşluğu ona yakın çevreler, partisinden istifa eden milletvekilleri ve bağımsız adaylar doldurdu.

Sünnilerin ülkedeki kalesi olarak tanımlanan Trablusşam kentinde eski Adalet Bakanı Eşref Rifi'nin kurduğu "Vatanı Kurtarın" listesi bir milletvekili çıkardı.

Mevcut Lübnan Başbakanı Necib Mikati liderliğindeki Azim Hareketi Partisi 1, iş insanı Sünni Fuad Mahzumu liderliğindeki Ulusal Diyalog Partisi 1, Müslüman Kardeşlere yakınlığıyla bilinen İslami Cemaat Partisi 1, eski Başbakan Fuad Sinyora'nın desteklediği listenin adayı 1, Birlik Partisi 1 milletvekili çıkardı.

Hariri'nin partisinden istifa eden 6 milletvekili de bağımsız olarak yeniden Meclise girebildi. Sünni Nasr Halk Partisi de Mecliste bir sandalye elde etti.

Bağımsız ve muhalifler Meclise girdi

Ülkede Ekim 2019'da patlak veren gösterilerin ardından geleneksel partilerden bağımsız muhalif ve reformist bir söylemle çıkış yapan adaylar da Meclise girebildi.

Yukarıdakilerin dışında çoğunluğu Sünnilerden oluşan ancak aralarında Hristiyanların da olduğu 12 bağımsız aday daha Meclise girebildi. Bu adayların büyük kısmı önceki seçimlerde partiler üzerinden seçime girmişti.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen ülkenin güneyinde 15 muhalif milletvekili seçildi.

3 bin 600 ihlal kaydedildi

Lübnan'da seçimleri gözlemleyen Lübnan Demokratik Seçimler Derneği (LADE) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 15 Mayıs pazar günü yapılan seçimlerde 3 bin 600 ihlalin kayıt altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, genellikle Hizbullah ve Emel Hareketi mensuplarının Lübnan Güçleri ve Dürzi lider Canbolat'ın seçmenlerine saldırılar düzenleyip tehdit ettiği aktarıldı.

Seçimlere katılım yüzde 41 oldu

Lübnan İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, düzenlediği basın toplantısında 3 milyon 917 bin seçmenin bulunduğu seçimlere katılım oranının yüzde 41 olduğunu ifade etti.

Ülkede 2018'de gerçekleştirilen seçimlere katılım oranı yüzde 49 civarındaydı.

Lübnan'da 1989'da yapılan Taif Anlaşması'na göre Meclisteki milletvekili dağılımı, "27 Sünni, 27 Şii, 8 Dürzi, 34 Maruni Hristiyan, 14 Grek Ortodoks, 8 Grek Katolik, 1 Evanjelik, 1 Ermeni Katolik, 5 Ermeni Ortodoks, 2 Alevi, 1 Hristiyan azınlıklar" şeklinde gerçekleşiyor.